VIDEO | Nardella (Uilpa penitenziaria): "38 milioni in meno con la manovra, parlare di situazione esplosiva sarà un eufemismo"

Hanno il morale a pezzi gli agenti della penitenziaria, a dirlo è il segretario generale territoriale Uilpa polizia penitenziaria del'Aquila presente alla manifestazione regionale organizzata dalla Uil davanti alla prefettura di Pescara: "Siamo con il morale a pezzi, non ce la facciamo più"

“Stiamo con il morale a pezzi, non ce la facciamo più”. La voce trema e il disagio è evidente. Ad esprimerlo è Mario Nardella, segretario generale territoriale Uilpa polizia penitenziaria del'Aquila che con una delegazione era presente oggi alla manifestazione regionale organizzata dal sindacato.

Le problematiche che vivono gli agenti all'interno delle carceri è nota: pochi agenti, niente turni e niente ferie e uno stress enorme.

La manovra del governo contro cui si è manifestato colpirà anche loro, denuncia “Trentotto milioni di euro in meno significa maltrattare non solo i detenuti, ma soprattutto il personale che fa parte di un contesto che fa male allo Stato. Dovstoevskij si sta ribaltando nella tomba. Se non fanno qualcosa sentiremo parlare di una situazione che dire esplosiva sarà un eufemismo”, aggiunge.

Ad oggi in Italia si lavora con 18mila unità in meno, aggiunge Nardella, “rispetto a quelli che sono gli organici statuiti dall'amministrazione penitenziaria. Gli operativi sono 33mila su 38mila che avrebbero dovuto garantire il servizio. Fate voi i conti: siamo con il morale a pezzi. Non ce la facciamo più”.

Qualcuno fuori microfono ci spiega quanto sia difficile oggi scegliere di fare questo lavoro e quanto i più giovani che si trovano proiettati dentro una situazione già satura, fatichino a resistere.

D'altra parte come ricorda Nardella le aggressioni all'interno delle carceri non mancano e se qualcuna si guadagna gli onori delle cronache è perché particolarmente violenta, ma in realtà, conclude, “le aggressioni verbali e fisiche sono pressoché quotidiane”.

