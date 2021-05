VIDEO | Turismo, presentato l'ufficio Iat di Montesilvano: i servizi per chi viene da fuori

Al Pala Dean Martin si è svolta l’inaugurazione dell’Ufficio Iat (Informazioni e Accoglienza Turistica), gestito dal Consorzio Turistico di Montesilvano, formato dalle agenzie di viaggio del territorio, che in questo momento di crisi economica dovuta alla pandemia hanno unito le forze formando il Consorzio.

Hanno parteciperato anche il sindaco Ottavio De Martinis, l’assessore al Turismo, Deborah Comardi, e il presidente dell'ufficio Iat di Montesilvano, oltre a tante parti che compongono il movimento turistico di Montesilvano e dintorni.

C'è una atmosfera di fiducia per questa stagione estiva, pur dovendo confrontarsi con le problematiche legate al Covid e lle procedure da rispettare per poter viaggiare in tranquillità. In questo progetto di turismo esperienziale, si tenderà a far visitare tutto l'Abruzzo partendo dalla base di Montesilvano. In attesa, lo sperano in tanti, che il prossimo anno anche il mare montesilvanese potrà godere dell'assegnazione della Bandiera blu,

