Sei anni dalla tragedia di Rigopiano: parlano gli imputati, il servizio delle Iene [VIDEO]

Il servizio, curato da Roberta Rei, è andato in onda durante la puntata di ieri sera. Tra gli intervistati anche Massimo Gabrielli, avvocato dei famigliari delle vittime

Sei anni fa, il 18 gennaio 2017, una valanga travolse l'hotel Rigopiano a Farindola, provocando 29 morti. Il 18 gennaio di quest'anno la parola al processo passa per la prima volta alle difese di chi è imputato, soprattutto per i ritardi che avrebbero contribuito a quella tragedia.

La trasmissione satirica di Italia 1 "Le Iene", durante la puntata andata in onda ieri sera, con Roberta Rei e Marco Fubini ha ricostruito, assieme a sopravvissuti e familiari, ciò che sarebbe successo in quelle maledette ore, a partire dalle prime richieste d'evacuazione e da quella telefonata lasciata in attesa.

Tra gli intervistati figurano Massimo Gabrielli, avvocato dei famigliari delle vittime, Giampiero Parete, che fu il primo a lanciare l'allarme, Quintino Marcella, che diede poi man forte a Parete nella richiesta di soccorsi, Pierfrancesco Muriana, ex capo della squadra mobile di Pescara, e Francesca Bronzi, sopravvissuta e fidanzata di Stefano Feniello (che invece perse la vita).