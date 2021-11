VIDEO | Tombino intasato, in via Saragat a Montesilvano fuoriescono escrementi

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalare che "ormai da dieci anni un tombino posto in via Saragat 4, a Montesilvano, periodicamente si intasa provocando la fuoriuscita non solo di tantissima acqua ma, essenzialmente, di escrementi e carta igienica, creando un’ambiente assolutamente insalubre".

In questi anni, spiega la donna, "sono state moltissime le segnalazioni all’Aca, ma il problema viene sempre risolto temporaneamente: mentre noi cittadini continuiamo a pagare puntualmente le loro bollette, siamo costretti, a distanza di dieci anni, a respirare ancora le nostre feci. Forse una segnalazione pubblica riuscirà a risolvere il nostro problema, che riguarda in primis la salute e la salvaguardia dell’ambiente".