VIDEO | Tombini malmessi sulla strada, un lettore: "Troppo rumore tra via degli Equi e via Misticoni"

Un nostro lettore ci segnala un disservizio a Pescara che gli sta causando disagio. Il problema è il seguente: "Tombini malmessi sulla strada che, ormai, con l’assenza del coprifuoco e il continuo passare, incessante, delle auto causano rumori 24 ore su 24. Abito al primo piano e vi assicuro che la mattina già dalle 5 vengo svegliato in malo modo. Tutto questo accade in via degli Equi, all'angolo con via Misticoni, ma i tombini da sistemare (non tutti) si trovano fino a via San Francesco d’Assisi. Vi prego di comunicare a chi di dovere la sistemazione degli stessi, perché le mie sollecitazioni al Comune hanno prodotto zero effetti".

Il cittadino ci invia a corredo anche un eloquente video.