VIDEO | Raddoppiano i tirocini di inclusione sociale del Comune, 94 quelli del 2024: pubblicato il bando

Pubblicato dal Comune il bando per 94 tirocini di inclusione sociale che consentiranno a chi vi accederà di avere un'indennità di 500 euro prestando servizio dalle 21 alle 30 ore settimanali nelle società partecipate del Comune e in alcuni settori interni all'amministrazione oltre che all'ex Aurum, iniziando un percorso di orientamento, formazione e inserimento (o reinserimento) finalizzati all'autonomia all'inclusione sociale e lavorativa. Un numero raddoppiato rispetto a quello dell'anno scorso, precisa il sindaco Carlo Masci con i destinatari che saranno selezionati da un'apposita commissione dei servizi sociali chiamata a redigere la graduatoria.

A presentare il progetto sviluppato a valere sul Fondo povertà sono stati oltre al primo cittadino, il vicesindaco Adelchi Sulpizio che ha la delega alle Politiche sociali, il dirigente del settore Politiche sociali Marco Molisani e la responsabile del servizio Programmazione sociale e misure straordinarie per il welfare Roberta Pellegrino alla presenza, tra gli altri, anche del presidente di Ambiente spa Ricardo Chiavaroli, società partecipata del Comune che accoglierà 16 tirocinanti.

A spiegare chi potrà accedere al progetto è Sulpizio. Al bando possono quindi partecipare le persone che usufruiscono dell'assegno di inclusione (Adi), e cioè una delle misure introdotte dal governo in sostituzione del reddito di cittadinanza e che oggi il Comune eroga a........., e a quelle che hanno un Isee sotto i 9mila 360 euro che sono già in carico ai servizi sociali. Tra gli altri requisiti necessari per poter fare domanda ci sono la necessità di essere residenti a Pescara; di far parte di una famiglia in cui nessuno benefica di altre misure di politiche attive del lavoro come tirocini extracurricolari, di inclusione socio-lavorativa, percorsi di formazione in corso di svolgimento dell'ambito del Servizio formazione lavoro (Sfl); di essere componete di un nucleo familiare che non beneficia di altre misure di sostegno, e di cui nessun componente sia sottoposto a misure cautelari personali o essere condannato in via definitiva nei dieci anni precedenti.

L'erogazione dell'indennità sarà effettuata dal Comune direttamente sul conto corrente, con l'obbligo di assicurare il 70 per cento della presenza nel servizio assegnato. Cosa che accerteranno i tutor, quello della realtà in cui saranno impiegati e quello dei servizi sociali con poi la possibilità di essere richiamato per partecipare a progetti simili, spiega Pellegrino, avviando così un percorso di formazione professionale che consenta di tornare realmente attivi nel mondo del lavoro.

I 94 tirocini sono così suddivisi: 61 con la Pescara Multiservice per la manutenzione, la pulizia e la cura delle aree di parcheggio, gli impianti sportivi, i parchi cittadini e i cimiteri; 18 con Ambiente per al manutenzione, la pulizia e il decoro urbano; tre per un totale di 12 nei settori del Comune Sostenibilità ambientale e transizione ecologica (manutenzione e cura del verde), Lavori pubblici (manutenzione, facchinaggio e attività di inventario), mobilità-edilizia scolastica e verde (piccola manutenzione degli edifici scolastici), e Transizione digitale e demografici (processi di informatizzazione, gestione flusso documentale, accoglienza ed erogazione servizi alla cittadinanza). Gli altri tre tirocini saranno svolti nell'ex Aurum e verteranno su accoglienza e supporto durante l'organizzazione di eventi e iniziative.

Le dichiarazioni del sindaco e del vicesindaco

“Duplice l'obiettivo – dichiara il vicesindaco Sulpizio -. Da una parte andiamo ad aiutare queste persone con una misura concreta di 500 euro per sei mesi, dall'altra parte un interesse pubblico perché saranno 94 servizi molto importanti. Sono tanti e siamo contenti perché riusciamo a intercettare fondi nazionali promuovendo attività concrete che danno un aiuto non solo alla persona, ma a tutta la cittadinanza di Pescara”.

“È un altro segnale di attenzione del Comune per le famiglie che vivono in difficoltà e nello stesso tempo è un'occasione preziosa per chi vuole mettersi alla prova e avvicinarsi al mondo del lavoro, anche attraverso un’esperienza di formazione e di orientamento nell’ambito di attività di interesse pubblico – aggiunge il sindaco Masci – nelle società e i settori che sono costantemente all'opera per assicurare pulizia, manutenzione e decoro urbano. Quest’anno abbiamo raddoppiato i tirocini, l’anno scorso erano 45, in linea con lo spirito della norma nazionale che ha aperto la platea dei beneficiari di questi interventi anche a coloro che non hanno accesso all’assegno di inclusione”.

