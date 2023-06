VIDEO | Ripartono i tirocini dell'inclusione negli stabilimenti balneari: 13 quelli dove i ragazzi disabili lavoreranno

Soddisfatta l'assessore comunale alle politiche sociali per il successo del progetto che, annuncia, proseguirà dopo l'estate anche in altre aziende

Ripartono i tirocini negli stabilenti balneari finalizzati all'inclusione sociale e l'autonomia dei ragazzi disabili e c'è stata davvero un'impennata di coloro che hanno deciso di aderire all'iniziativa promossa dall'assessorato alle Politiche sociali guidato da Nicoletta Di Nisio e l'associazione "Diversi Uguali" guidata da Gianna Camplone con la collaborazione della Asl: ben 13 le realtà dove i ragazzi lavoreranno per fare questa bella esperienza.

Soddisfatta la Di Nisio non solo dei numeri, ma anche del fatto che ai tre mesi che passeranno a lavorare in spiaggia ne seguiranno altri tre grazie ad un altro avviso aperto alle aziende che li accoglieranno.

Loro sono contentissimi e per tanti non è la prima volta, ma un gradito ritorno. È il caso di Antonio, Federica e Nando che torneranno a lavorare al bar, come camerieri o magari a pulire la spiaggia, chiudere gli ombrelloni e fare tutte quelle attività che si adattano più alle loro caratteristiche e che le stesse associazioni, spiega Enrico Mundula titolare del Miramare, indicheranno.

“È un progetto che ho fortemente voluto – dichiara Di Nisio -. Voglio dimostrare a tutti e sensibilizzare soprattutto le aziende, che questi ragazzi valgono davvero tanto e possono integrarsi perfettamente in un ambiente di lavoro”.

“Ci aspettiamo un arricchimento da parte dei ragazzi che partecipano al progetto e per chi questo lo persegue come imprenditore e anche per la clientela”, aggiunge Mundula a nome di tutti gli stabilimenti che hanno aderito al progetto. Pescara dunque si conferma città inclusiva e lo dimostra il fatto che la platea delle imprese che partecipano si è ampliata. “L'anno scorso il riscontro è stato ottimo, non possono che far bene”, conclude.

Le aziende che vogliono vivere quest'esperienza di inclusione possono aderire tramite l'avviso pubblicato sul sito dell'amministrazione così che loro possano proseguire la loro esperienza. Un'esperienza che, lo dimostra il vissuto, ha dato e continua dare a chiunque ha la fortuna di farla.

Copyright 2023 Citynews