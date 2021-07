VIDEO | "The Biggest Combat Rock Band" allo stadio del mare, l'esibizione degli Hells Bells

Allo stadio del mare di Pescara, il prossimo 13 agosto, si terrà l'evento "The Biggest Combat Rock Band", presentato ieri all'Aurum con un'esibizione degli Hells Bells. Nell'occasione la tribute band abruzzese degli Ac/Dc, capitanata da Simone Flammini, ha eseguito "You shook me all night long", successo del gruppo californiano datato 1980. Lo spirito di questa iniziativa è molto semplice: tanti artisti si ritroveranno insieme per suonare all'unisono, secondo lo spirito della condivisione e della passione per la musica.

Come spiega l'assessore comunale al turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, "finora hanno già aderito 20 batteristi, 20 bassisti, 30 chitarristi e oltre 30 coristi. Le iscrizioni su www.combatrock.it sono ancora aperte perché vogliamo cercare di superare qualsiasi tipo di record. Daremo vita a una band unica che suonerà alcuni pezzi degli Ac/Dc. Vogliamo farlo diventare un evento importante per Pescara, da far crescere di anno in anno".