VIDEO | La testimonianza di Marco Schiavone tra le fiamme. Obiettivo unico: salvare vite umane

Non si placa la rabbia dei pescaresi per il gravissimo incendio che ha distrutto la pineta dannunziana nel pomeriggio di domenica. Siamo andati a intervistare Marco Schiavone, che in pochi minuti si è trovato costretto a fronteggiare sia le fiamme nella zona di Pescara Sud sia quelle che stavano invadendo il suo stabilimento balneare (Tramonto), che si trova a pochi metri dalla pineta. Un'intervista da vedere fino alla fine, perché ci sono anche le immagini (amatoriali) di alcuni momenti disperati dei soccorsi in atto.

Schiavone, tra i primissimi ad accorrere sul luogo dell'incendio, dice: "Incredibile quello che si è verificato, con una serie di emergenze in contemporanea che hanno messo davvero a rischio l'incolumità di tante persone. Poteva essere una tragedia ancora più grande. C'è la mano dell'uomo? Penso di sì, ma naturalmente le mie parole restano tali, bisogna aspettare le indagini della magistratura".

Molti pescaresi continuano a recarsi sui luoghi dell'incendio, come a omaggiare uno dei simboli della città. Quella stessa città che preme sempre di più per conoscere la verità su uno dei disastri più gravi che ha colpito la zona negli ultimi anni.

