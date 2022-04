VIDEO | Il neurochirurgo Zotta su Yelfry Guzman: "Fondate speranze che possa tornare a camminare"

Non è possibile dire oggi se Yelfry Rosado Guzman potrà tornare a camminare, ma ci sono “segnali positivi inizia ad avvertire un po' di sensibilità agli arti inferiori. Se toccato riconosce la gamba e un pochino le dita ed è una cosa molto positiva, ma questo non ci mette in grado di fare una prognosi”. Per quella ci vorranno mesi e una lunga riabilitazione, ma Yelfri, il cuoco 23enne raggiunto da quattro dei cinque colpi di pistola sparatigli mentre era a lavoro a Casa Rustì, “è cosciente, collaborante e propositivo”. A dirlo è il dottor Donato Carlo Zotta, responsabile della uosd di neurochirurgia d'urgenza della Asl di Pescara che con la sua equipe ha eseguito il terzo e delicatissimo intervento sul ragazzo con lo scopo di decomprimere il midollo spinale. Yelfry, sottolinea, ha riportato “un danno funzionale importante agli arti inferiori”, ma psicologicamente “noi lo vediamo bene. E' un ragazzo forte e motivato. Diciamo che da un punto di vista emotivo sta bene ed è voglioso di recuperare. Ci vorrà tanto tempo però secondo me ci sono fondate speranze che possa tornare a camminare”.

Copyright 2022 Citynews