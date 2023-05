VIDEO | Fa irruzione armato in una sala slot terrorizzando l'impiegata: arrestato in meno di due ore [VIDEO]

Deve rispondere di tentata rapina aggravata il 43enne pregiudicato ritenuto responsabile dell'episodio verificatosi a Montesilvano la sera del 9 maggio: l'arresto in casa della madre a Pescara. Proseguono le indagini per capire se ci siano altre persone coinvolte

Volto coperto, felpa con cappuccio e in mano una pistola che si è rivelata poi essere a gas, ma comunque una perfetta replica di una Colt 1911: impossibile per l'impiegata che se l'è vista puntare in faccia capire che non fosse una vera arma da fuoco.

Ha fatto irruzione così intorno alle 20.30 in una sala Slot di Porto Allegro a Montesilvano la sera del 9 maggio un 43enne con precedenti che ora è chiamato a rispondere di rapina aggravata. È stato individuato in meno di due ore dagli uomini della squadra mobile e della squadra volante che hanno iniziato subito la caccia all'uomo: si era rifugiato a Pescara in casa della madre. Proprio lì gli agenti coordinati rispettivamente da Gianluca Di Frischia e Pierpaolo Varrasso, hanno trovato gli abiti che indossava e che si vedono dalle videocamere di sicurezza, comprese le scarpe. L'arma è stata invece trovata all'interno di un mobiletto del giardino dove l'aveva nascosta.

La rapina non è riuscita visto niente l'uomo è riuscito a portare via prima di dileguarsi a bordo di un mezzo non suo, spiegano Di Frischia e Varrasso, e su cui si continua ad indagare anche per capire se possa esserci un complice. A vivere momenti di terrore è stata l'impiegata che ha però avuto la prontezza di chiudersi subito a chiave nell'ufficio che si trova accanto alla postazione d'ingresso. Da lì ha iniziato a chiamare amici e conoscenti che hanno allarmato la polizia. Il presunto rapinatore ha anche cercato di sfondare a calci la porta blindata dell'ufficio così quella di un locale bar adiacente senza però riuscirsi.

Un'azione durata circa due minuti con le ricerche, spiega Di Frischia, partite immediatamente. Le indagini si sono subito indirizzate verso l'uomo, un pregiudicato in affidamento ai servizi sociali e resosi responsabile in passato, sottolineano i dirigenti, di reati simili oltre che a reati contro il patrimonio. Proprio l'attività investigativa pregressa ha spostato subito le ricerche da Montesilvano a Pescara dove il 43enne è stato rintracciato e arrestato in flagranza di reato.

“A fronte di questa preliminare attività investigativa c'è stato un ottimo coordinamento con le volanti e in tempi brevi – ribadisce il dirigente della mobile – siamo riusciti ad individuarlo”.

Le indagini comunque proseguono per capire se possano o meno esserci altre persone coinvolte nella vicenda dato che l'uomo si è allontanato su un mezzo non sui. Il presunto responsabile si trova ora in carcere dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Copyright 2023 Citynews