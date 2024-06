VIDEO | Forte temporale si abbatte sulla città, in pochi minuti tanta acqua e grandine

Come annunciato dalla protezione civile nelle scorse ore in provincia di Pescara si è abbattutto, nella mattinata di lunedì 3 giugno, un violento temporale con forte pioggia e grandine.

Prima nell'entroterra, come a Penne e Loreto Aprutino, e poi qualche minuto dopo il cielo si è improvvisamente chiuso diventando nero e minaccioso anche sulla costa.

E in un attimo a Montesilvano e a Pescara è venuta giù una montagna di acqua mista a grandine di piccola dimensione. Per fortuna il tutto è durato pochi minuti e pare non siano state registrate conseguenze di rilievo tranne qualche albero caduto.

