VIDEO | Di Stefano (comitato Pescara Colli) e Giampietro (Pd): Se non sono omologate perché ancora accese le telecamere ai semafori?

Michela Di Stefano del comitato Pescara Colli e Piero Giampietro, capogruppo del Pd, tornano a chiedere chiarimenti sia al sindaco Carlo Masci che all'amministrazione comunale riguardo alle telecamere ai semafori installate in vari incroci della città.

In base a una recente sentenza questi dispositivi Velocar sarebbero solo approvati ma non omologati.

«Chiediamo un chiarimento rispetto al fatto che è uscita una sentenza che specifica che sia l'approvazione che l'omologazione, sono dei requisiti necessari per questi dispositivi», dice la Di Stefano, «urge innanzitutto chiarire se anche questi dispositivi rientrano in questo bacino di omologazione e nel momento in cui non fossero omologati come specificato anche nei vari verbali che abbiamo ricevuto, vogliamo capire perché sono ancora funzionanti e quindi se dovrebbero essere smantellati in quanto non legittimi. Altra cosa: avendo il Comune una previsione di incasso di 11 milioni di euro nel 2024 nel caso in cui non fossero legittimi e si prevedono ricorsi da parte degli automobilisti come poi fronteggiare questo mancato incasso».

Giampietro inoltre chiede anche perché non siano stati installati i countdown che consentirebbero di sapere quando sta per scattare il rosso e chiede al sindaco Masci che fine abbia fatto l'annuncio di disattivare alcune telecamere. Il capogruppo del Pd sottolinea come le telecamere non siano state installate in incroci pericolosi.

