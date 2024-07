VIDEO | "Teatro per ragazzi": cinque spettacoli innovativi all'Auditorium Flaiano e nei suoi giardini

Cinque spettacoli a misura di giovanissimi, ma aperti anche al pubblico adulto sebbene a numero chiuso, per continuare a promuovere cultura e innovazione anche in questa caldissima estate.

Dal 22 al 30 luglio a fare da cornice al cartellone messo insieme dall'Ente manifestazioni pescaresi e il Florian Metateatro, sarà protagonista all'Auditorium Flaiano e nei giardini esterni dello stesso, con un ricco cartellone il cui principale obiettivo è quello di avvicinare i giovani al mondo del teatro, stimolando la loro fantasia e la loro creatività. Spettacoli di qualità che diventano così momento di svago e apprendimento con messe in scena di compagine di successo che attraverso un linguaggio pensato per ogni fascia di età cui si rivolge lo spettacolo, pone al centro temi attualissimi proprio nel mondo dei giovani.

Dai grandi classici di Rodari e Tognoli alle fiabe che diventano metafore di percorsi di crescita e accettazione di sé e dell'altro attraverso gli occhi dei bambini, quella che andrà in scena sarà una vera e propria full-immersion partecipativa con anche uno spettacolo riservato solo ai bambini senza genitori.

Un'idea la cui spinta è arrivata, tiene a sottolineare la direttrice artistica del Metateatro Florian Giuila Basel, dal maestro Angelo Valori e che sarà, assicura il presidente dell'Emp Valter Meale, “una doccia di entusiasmo ed energia”. Da parte sua dunque l'invito, anche ai turisti, ad essserci.

Si inizia lunedì 22 luglio (replica il 23) con “Hamelin” della Factory Compagnia Trasnadriatica per la regia di Tonio De Nitto. Il nome è della città fiabesca in cui si narra la storia del Pifferaio Magico dei fratelli Grimm riproposto attraverso l'arte burattinesca con il pubblico fornito di cuffie per vivere direttamente dentro la storia (riservato ai bambini dai 5 anni in su. Spettacoli ore 18.30 e 21 all'Auditorium Flaiano).

Si riparte mercoledì 24 con “Maldanno” prodotto proprio dal Florian per la regia di Flavia Valoppi e Alessio Tessitorie. Quattro storie ispirate ai grandi autori e cioè a Rodari, Tognolini, Nanetti e Petrusevskaja che promette un grande coinvolgimento (riservato ai bambini dai 6 anni in su: ore 18.30 parco Auditorium Flaiano).

Il giorno successivo spazio a “Arcipelago” del Teatro Telaio. Uno spettacolo diretto da Angelo Facchetti e Francesca Franzé che immerge i bambini in un viaggio simbolico attraverso le isole tematiche spingendo i bambini ad esplorarle (riservato ai bambini e ragazzi tra i 7 e i 12 anni: ore 20.30 e 21.30 nel parco dell'Auditorium Flaiano).

Il teatro rialza il sipario lunedì 29 luglio con “Zeza e Pulcinella” della Compagnia Bertold Brecht per la regia di Maurizio Stammati. Uno spettacolo itinerante all'aperto che unisce il teatro di strada con la tradizione della maschera napoletana (per ragazzi a partire dagli 8 anni: 18.30 parco dell'Auditorium.

A chiudere il cartellone il 30 luglio sarà “Cappuccetto rosso nel bosco” di Zaches Teatro per la regia di Luana Gramegna che trasforma i luoghi in spazi teatrali onirici coinvolgendo i ragazzi in una delle favole più famose del mondo (per bambini a partire dai 4 anni: ore 18 e 19.30 nel parco dell'Auditorium Flaiano).

Gli spettacoli come detto sono a numero limitato per cui la prenotazione è obbligatoria. Il botteghino del Flaiano è aperto tutti i giorni dalle 1<7 alle 20 e la sera degli spettacoli (costo del biglietto post unico 7 euro). Per prenotazioni è possibile chiamare il 392 0496655 o la segreteria al numero 085 693993.

