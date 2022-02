VIDEO | Taucci (Confesercenti):"Solo follia la sede della Regione nell'area di risulta"

“Il progetto dell'area di risulta, come detto in passato, non ci piaceva. L'attuale in questo momento non ha le gambe per camminare perché è un'idea. L'idea di pensare che all'area di risulta venga solo il palazzo della Regione è una follia. Questa è la scommessa per i prossimi cento anni della città per cui riapriamo la trattativa. Se all'interno di un progetto più articolato che porti gente, sia bello, che mantenga il numero dei parcheggi e che dia fruibilità alla città c'è il palazzo della regione ci fa piacere, ma non è quella la differenza su un progetto nuovo perché significa tornare indietro di dieci anni”.

Questa la dichiarazione rilasciata a IlPescara dal direttore della Confesercenti Pescara Gianni Taucci, in merito alla possibilità che nell'area sorga il nuovo palazzo unico regionale.