VIDEO-FOTO | L'appello di Francesco, disabile costretto a vivere in un'abitazione Ater totalmente insalubre: "Aiutatemi, sto male"

L'uomo disabile al cento per cento è assegnatario di una casa Ater di via Rigopiano: le finestre non si chiudono e le pareti cadono a pezzi a causa dell'umidità. Il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari (M5s) che chiede a Regione, Ater e Comune di attivarsi subito: "Questa è una stalla non è una casa"

La parete della stanza dove dorme cade a pezzi a causa delle gravi infiltrazioni di umidità che rendono l'ambiente totalmente insalubre. In quella stessa stanza, così come in gran parte dell'abitazione, le finestre non si chiudono e gli infissi sono vecchi tanto che Francesco, disabile al cento per cento, infila degli asciugamani tra le fessure nelle giornate più umide per cercare di far entrare meno spifferi possibile.

Una situazione invivibile che prima di tutto costituisce un rischio ancor più grande per chi, come lui, è già malato, ma che ha avuto come conseguenza anche quella di aver dovuto disporre i mobili in modo che non fossero a contatto diretto con l'umidità rendendogli praticamente impossibile muoversi da una stanza all'altra visti i suoi problemi di deambulazione.

Lui piange e spera che ora, grazie all'intervento del vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari (M5S) che scriverà a Regione, Ater e Asl e in particolare all'ufficio igiene perché ci si attivi al fine di dare una nuova sistemazione all'uomo che vive nelle case popolari di via Rigopiano consentendo così i lavori di sistemazione dell'abitazione cui ha diritto, il suo appello venga raccolto.

“Quando sono venuto non era così, era tutto pitturato - spiega Francesco indicando proprio quella parete della camera totalmente rovinata a causa delle infiltrazioni -. Poi quando ha fatto la neve cinque anni fa è successo questo e due mesi fa con le piogge è arrivata l'acqua”, aggiunge con un nodo alla gola temendo che prima o poi possa proprio pioverci dentro casa.

“È una situazione terrificante e raccapricciante – dichiara Pettinari che si è fatto carico la situazione -. Io che ho visitato migliaia e migliaia di alloggi posso dire che questo è il peggiore che abbia mai visto. La casa non è a norma, l'insalubrità diffusa con gli intonaci che cadono. Le finestre non si chiudono: qui dentro non può vivere neanche una bestia. La Regione deve finanziare l'Ater per mettere a posto la situazione. Oggi – prosegue il vicepresidente del consiglio regionale – la nostra forte denuncia è al presidente della Regione Marco Marsilio cui chiediamo di risolvere il problema del signor Francesco che è malato e disabile al cento per cento. Dorme su questo letto – prosegue indicandolo – è qui non può dormire neanche un animale. Al Comune chiedo invece di provvedere alla mobilità cioè di spostarlo in un'altra abitazione per consentire la ristrutturazione dell'appartamento. Scriverà ad Ater, Regione, Asl e ufficio di igiene – ribadisce -: mi auguro che appena quest'ultimò sarà a conoscenza della situazione intervenga e che questo tugurio venga chiuso perché è più una stalla che una casa”.

A Francesco chiediamo se con la denuncia pubblica spera che finalmente qualcosa cambierà: “lo spero – ci dice -. Che Dio mi benedica”.

Copyright 2023 Citynews