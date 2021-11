VIDEO | Stefano Puzzer alla protesta dei No Green Pass-Non toccate i minori: "Vogliamo sapere la verità" [FOTO]

Il leader dei portuali di Trieste è stato in piazza Salotto a Pescara con due suoi colleghi per sostenere la manifestazione dei comitati Abruzzo e Marche

Stefano Puzzer a Pescara per sostenere la protesta del comitato No Green Pass-Non toccate i minori Abruzzo e Marche.

Il leader dei portuali di Trieste, insieme a due suoi colleghi, è stato in piazza della Rinascita (piazza Salotto) per sostenere la protesta di coloro che sono contrari alla certificazione verde.

Puzzer è salito sul palco dopo la presentazione di Nico Liberati, il referente abruzzese.

Puzzer ha ribadito la richiesta di confronto riguardo ai dati e ai numeri della pandemia e relativamente alle motivazioni che hanno portato alla scelta del governo di rendere obbligatorio il green pass.

