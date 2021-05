Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La musica di Franco Battiato nella scena finale de 'La guerra degli Antò', il film girato a Montesilvano alla fine degli anni '90. Con la scomparsa del grande artista siciliano è tornata d'attualità la sequenza con cui si conclude la commedia di Riccardo Milani che era stata ambientata, appunto, a Montesilvano.

Come colonna sonora, infatti, è possibile ascoltare "La stagione dell'amore", una delle canzoni più belle di Battiato. Ricordiamo che all'inizio de "La guerra degli Antò", arrivato al cinema nel 1999, c'è persino un cameo del musicista rom abruzzese Santino Spinelli, in arte "Alexian". Curiosamente, però, il dialetto utilizzato dai protagonisti non è quello pescarese, ma quello marsicano.