VIDEO | Mare senza barriere, inaugurata la spiaggia accessibile a Montesilvano

Il tratto di spiaggia nel quale non ci saranno barriere architettoniche e ostacoli è unico nel suo genere in Abruzzo e molto probabilmente in Italia

A Montesilvano, di fronte al Parco Le Vele (in via Petrarca) è stata inaugurata la nuova spiaggia accessibile, la prima in Abruzzo e tra le pochissime in Italia realizzata con confort, servizi e parcheggi per le persone diversamente abili.

Al vernissage di "Mare senza barriere" hanno partecipato tra gli altri l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Pietro Quaresimale, il sindaco Ottavio De Martinis e il responsabile dell’ufficio disabili, Claudio Ferrante.

«Un orgoglio per tutta la città, stiamo abbattendo prima di tutto le barriere culturali e poi anche quelle architettoniche», dichiara Ferrante.

«Spiagge così attrezzate per i diversamente abili non ce ne sono in Italia. Speravamo di inaugurare già lo scorso anno, ma la situazione Covid ce l'ha impedito. È un sogno che si realizza», il pensiero di De Martinis.

«Un modello questo che deve essere preso a esempio da altre spiagge abruzzesi», conclude Quaresimale.

