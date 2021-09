VIDEO | Sopralluogo della struttura commissariale per il Covid in ospedale, interventi migliorativi promossi

Stamattina la delegazione della struttura commissariale per il piano di potenziamento della rete ospedaliera, di supporto al commissario straordinario all'emergenza Covid, ha fatto visita in Abruzzo.

Prima tappa all'ospedale di Pescara dove, a fare da apripista c'erano l’assessore alla salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì e il direttore dell’Asr Abruzzo Pierluigi Cosenza, oltre al primario di malattie infettive Giustino Parruti e quello del pronto soccorso Alberto Albani.

Particolarmente importante il sopralluogo nel Covid hospital.

Nel corso dell'intervista, l'assessore Verì ha anche parlato della situazione pandemica, che al momento appare sotto controllo, anche grazie all'ausilio degli anticorpi monoclonali nella terapia; e ha respinto al mittente le critiche sui conti economici della sanità. La delegazione della struttura commissariale per il piano di potenziamento della rete ospedaliera, di supporto al commissario straordinario all'emergenza Covid era composta da: colonnello Alessandro Lorenzetti - capo unità potenziamento rete ospedaliera, responsabile per l’attuazione del piano di potenziamento della Rete Ospedaliera Nazionale; colonnello Alessandro Del Biondo - capo sezione rendicontazione, trasferimenti, rimborsi rapporti con la banca europea degli investimenti; colonnello Arturo De Santis - responsabile unico del procedimento per lavori e servizi infrastrutturali previsti nel piano di potenziamento della rete ospedaliera nazionale; tenente colonnello Andrea Cipolla - capo sezione monitoraggio, coordinamento, Audit e rapporti con il ministero della Salute.

