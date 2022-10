VIDEO | Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar, canta sulla spiaggia di Montesilvano

L'artista ha postato stamane su Facebook, poco prima delle ore 11, un breve video di circa 20 secondi in cui canta con la sua consueta voce da usignolo

Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar ancora oggi molto amata dai fan della storica band genovese, si trova in queste ore a Montesilvano, di passaggio in Abruzzo tra un impegno professionale e l'altro.

È stata la stessa artista a farlo sapere ai suoi followers, postando stamane su Facebook - poco prima delle ore 11 - un breve video di circa 20 secondi in cui, proprio dalla spiaggia di Montesilvano, canta con la consueta voce da usignolo che da sempre la contraddistingue. Il tutto corredato da questa didascalia:

"Il sole mi ricarica, e il mare mi rende euforica... E inevitabilmente divento dispensatrice di gioia.. Buona giornata a tutti!!!".

Ma qual è la ragione che ha portato la Mezzanotte nella cittadina adriatica? Presto detto: ieri Silvia ha cantato l'inno d'Italia al PalaRoma in occasione della cerimonia inaugurale dei campionati europei di futsal per sordi. In serata si è poi intrattenuta anche con il sindaco Ottavio De Martinis, che le ha dato il benvenuto ufficiale a Montesilvano scambiando con lei qualche battuta.