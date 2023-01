VIDEO | Mancanza di sicurezza su viale Marconi, Giampietro (Pd) convoca sindacati e vertici Tua in commissione controllo e garanzia

Il capogruppo del partito democratico e presidente della commissione ascolterà sia gli autisti in stato di agitazione che la società di trasporto per fare chiarezza sui problemi sollevati dai sindacati: "Masci chieda scusa alla città"

Due commissioni controllo e garanzia si terranno in Comune venerdì 13 e lunedì 16 gennaio. La prima per ascoltare i sindacati e quindi gli autisti della Tua che hanno annunciato lo stato di agitazione denunciando la mancanza di sicurezza su viale Marconi, la seconda per ascoltare i dirigenti della società di trasporto e avere chiarezza sul se i dispositivi a bordo dei mezzi necessari per recepire gli input dei semafori intelligenti che non è ben chiaro se e quando saranno installati lì dove mancano e messi in funzione dove sono o se, come ha dichiarato a mezzo stampa il sindaco Carlo Masci, non servano più perché sotto l'asfalto per consentire agli autobus di attraversare le rotatorie, sarebbero stati messi dei sensori.

A convocarle il presidente della stessa e cioè il capogruppo in consiglio comunale del Partito democratico Piero Giampietro dopo quanto denunciato dagli stessi autisti sulla pericolosità di una strada dove, non essendo stati completati tutti i lavori previsti, sono costretti a compiere manovre in palese violazione del codice della trada accollandosi gravi responsabilità in caso di sinistri e rischiando comunque di perdere punti alla patente se non la patente stessa.

“Innanzitutto a loro – dichiara Giampietro a Il Pescara – va il nostro in bocca al lupo e tutto il nostro supporto. Sono loro che portano i nostri figli, gli studenti e i nostri nonni a bordo. E' giusto che la loro denuncia sia accolta e ascoltata dalle istituzioni e da chi ha a cuore il futuro della città. Come presidente della commissione controllo e garanzia, l'unica presieduta dalla minoranza, ho invitato domani (venerdì 13 gennaio) i sindacati perché hanno il diritto e il dovere di spiegare in consiglio comunale quali sono i problemi che incontrano. Lunedì l'invito è per la Tua perché parlano gli atti. La giunta Masci – aggiunge riferendosi ai documenti degli uffici e non alle dichiarazioni apparse sulla stampa - ha detto che non può aprire le rotonde finché non metterà a bordo i dispositivi quindi ho invitato i vertici Tua per sapere se e quando arriveranno”.

Entrando nel merito del problema “viabilità su viale Marconi” per denunciare il caos della quale il Partito democratico ha preparato dei manifesti che saranno affissi in città parlando di “disastro” della giunta Masci, Giampietro aggiunge: “il problema è che questa via è un disastro ogni volta che si affronta una argomento. Parliamo di 800 giorni di lavori, un milione e 700 mila euro di soldi dei pescaresi spesi e non c'è una fine a fronte di una strada sempre più pericolosa e di questo la giunta Masci deve chiedere scusa”.

