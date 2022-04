VIDEO | Sicurezza, troppo pochi gli agenti di polizia, Ronzone (Fsp): "Servono nuove assunzioni"

Una carenza di almeno 30 uomini per la questura di Pescara e oggi la richiesta di aumentare il personale è arrivata per la seconda volta all'attenzione del sottosegretario all'Interno Nicola Molteni in occasione del convegno tenutosi all'Aurum per parlare dell'uso del taser che dal 9 maggio, come lui stesso ha annunciato, sarà dato in dotazione alle forze dell'ordine: polizia, carabinieri e guardia di finanza. A presentare il problema ed avanzare nuovamente la richiesta è Antonio Ronzone, segretario provinciale Fsp (Federazione sindacale di polizia) Pescara: “la situazione qui, spiega, è quella che c'è in parecchie città d'Italia. Noi come sindacato registriamo da anni un decremento, mancano le assunzioni. Pescara è una realtà che risente di questa carenza di personale però – sottolinea – gli operatori sono efficienti e risolvono alla grande le problematiche con i dovuti sacrifici. Quello che chiediamo e chiederemo è un maggior incremento di personale per la provincia di Pescara che secondo me è sottovalutata rispetto alle altre province”.

Richieste presentate al sottosegretario già ad ottobre con un rapporto stilato dal sindacato, “Pescara città sicura”, in cui si sottolinea che “il territorio, in termini di presenze e potenzialità criminale, di centralità regionale, di importanza strategica come riferimento del centro Italia nell'asse adriatico Bologna-Bari e di presidio per la presenza di svariati reparti della polizia anche con competenza regionale e nazionale, non trova opportuno riscontro nelle classificazione della questura di Pescara fatta dal dipartimento di polizia di Stato e, conseguentemente, da tempo assistiamo ad una grave situazione di carenza organica dei vari reparti della polizia della provincia”. Un problema, quello della carenza di personale, aggiunge Ronzone, che rischia di aggravarsi con i pensionamenti. Da parte sua il sottosegretario ha ribadito l'intenzione di incrementare il personale a Pescara e non solo e proprio per questo sono state previste risorse all'interno della legge di bilancio.

