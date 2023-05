VIDEO | Sospiri: "Nella sede unica della Regione ci saranno tutti gli uffici eccetto il Genio civile, è un progetto lungimirante"

Gli uffici della Regione saranno tutti spostati nella sede unica che sorgerà nell'area di risulta. Nella sede di piazza Unione resterà solo il Genio civile “perché ha un ufficio aperto al pubblico e dunque per ragioni di comodità non sarà spostato”. Anche gli uffici dei gruppi consiliari non saranno spostati, ma solo nella fase iniziale sottolinea.

Chiara la risposta del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri a chi ha sollevato dubbi sul fatto che la sede sarà davvero unica. Una risposta arrivata a margine della sottoscrizione dell'accordo di programma tra Comune e Regione con cui di fatto si dà il via libera alla realizzazione dell'edificio nell'ambito della complessiva riqualificazione dell'area di risulta che prevede il nuovo parco centrale, fulcro del progetto hanno sottolineato tutti i presenti a cominciare dal presidente della Regione Marco Marsilio e il sindaco Carlo Masci. Un edificio quello che sorgerà nel cuore della città che si avvarrà anche della vendita all'asta delle proprietà regionali di viale Bovio e via Raffaello il cui ricavato, spiega, servirà proprio a finanziare parte del progetto. La nuova sede si tradurrà quindi nel non dover più pagare diversi affitti vista la dislocazione attuali degli uffici in diverse strutture. Cosa per la quale, aggiunge, “se fossi all'opposizione farei un applauso: togliamo un debito dal bilancio e ci mettiamo un patrimonio. È la prima cosa che deve fare un amministratore”. Ad essere trasferiti saranno dunque tutti gli uffici dall’assessorato alla sanità, dell’agricoltura, del turismo, del sociale e tutti gli altri attualmente ospitati nelle strutture in affitto di via Passo Lanciano a via Conte di Ruvo.

La firma dell'Accordo di programma è dunque la dimostrazione che “la nuova sede si farà”, prosegue. “Lo avevamo promesso ai dipendenti, ai cittadini, agli abruzzesi e stiamo tenendo fede a quell’impegno: entro quattro anni e mezzo la nuova sede sarà pronta”, conferma come annunciato dal sindaco Masci. Realizzare nell'area di risulta la sede unica per Sospiri è “un'intuizione di straordinaria lungimiranza”. Questo significa che l’operazione che oggi si apre trasformerà un debito in patrimonio”.

“Non solo - conclude il presidente -: grande attenzione verrà prestata alla fase della progettazione perché volontà della Regione è di realizzare su Pescara non un’astronave calata a freddo sul territorio, ma piuttosto una struttura che rispecchi l’identità del nostro Abruzzo con un segno architettonico distintivo, e che comunque sia un edificio solido e funzionale”.

