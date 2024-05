VIDEO | Degrado e pericoli nell'ex scuola di via Monte Siella. il centrosinistra: "La giunta Masci ha abbandonato il quartiere"

Scuole nel degrado, abbandonate e fonte di potenziali pericoli nel quartiere San Giuseppe e vicino all'ospedale a causa dell'incuria dell'amministrazione Masci. La denuncia arriva dal centrosinistra con il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli del Pd, con il capogruppo comunale Piero Giampietro e con il candidato sindaco del centrosinistra e M5s Carlo Costantini.

Secondo l'opposizione, infatti, l'attuale amministrazione comunale nonostante i fondi Pnrr ricevuti per le scuole, di fatto non ha investito sull'ex scuola di via Monte Siella dove nei giorni scorsi è scoppiato l'ennesimo incendio, e che ormai è diventata anche luogo di ritrovo per vandali e persone poco raccomandabili. La scuola è chiusa dal 2019, per una spesa di riqualificazione pari a 2/4 milioni di euro. Anche i cittadini protestano per questa situazione. Una situazione inaccettabile per Blasioli e Giampietro, che chiedono interventi immediati per risolvere la questione, provvedendo alla messa in sicurezza e alla bonifica. Problemi anche nella scuola Michetti, che non ha avuto anch'essa fondi destinati alla riqualificazione.

"La giunta Masci ha dimenticato il quartiere abbandonando completamente questi due plessi, senza fare alcun passo per migliorare la situazione. Abbiamo avuto una montagna di soldi dal Pnrr per le scuole ma in questa zona, centrale dove le scuole sono fondamentali, non si è fatto nulla" ha aggiunto Costantini.

La candidata al consiglio comunale per il Pd Maria Ida D'Antonio, ex docente ha ribadito che in città le scuole devono avere tutte la stessa considerazione da parte dell'amministrazione comunale: non esistono zone di serie B, tutti i cittadini devono avere a disposizione scuole sicure ed efficienti.

