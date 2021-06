VIDEO | Incidente in galleria, traffico in tilt sulla tangenziale Pescara-Montesilvano

Un incidente in galleria, verificatosi ieri sera (25 giugno), ha mandato il traffico in tilt lungo la tangenziale Pescara-Montesilvano. Secondo quanto riferito da un nostro lettore, il sinistro si è verificato all'interno dela galleria San Giovanni, il primo tunnel che si incontra venendo da Pescara, in direzione di Montesilvano, causando diversi chilometri di coda.

Si sono registrati rallentamenti e ritardi anche di 60 minuti, con le auto costrette a incolonnarsi. Tra l'altro la galleria era già a doppio senso di marcia perché nell'altra canna sono attualmente in corso i lavori di manutenzione da parte dell'Anas.