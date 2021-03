VIDEO | Sciopero della dad, la scuola (insegnanti e genitori) scende in piazza: "Tornare in classe ma in modo diverso dal passato"

Anche in piazza Sacro Cuore a Pescara, come in altre 60 città italiane, si è svolta la mobilitazione per lo sciopero nazionale della scuola, con l'astensione dalla didattica a distanza da parte di studenti e docenti, per chiedere la riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’università, non oltre il 7 aprile. Ma non solo. Si rivendicano anche maggior sicurezza, assunzioni e un'attenzione particolare ai trasporti legati al mondo della scuola.

Ai nostri microfoni alcuni dei rappresentanti che hanno partecipato alla manifestazione in piazza.

