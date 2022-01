VIDEO | Schiamazzi notturni, i residenti di via Piave: "È la solita "movida" da strapazzo"

Un nostro lettore ci ha inviato un video per denunciare "i soliti effetti della cosiddetta movida in via Piave. Questa è la situazione che devono sorbirsi i residenti: cori e schiamazzi in piena notte. E non è la prima volta". Da tempo la strada è nel mirino per una serie di episodi legati alla questione sicurezza. A novembre del 2019, ad esempio, un ragazzo di soli 17 anni è stato picchiato da un branco di giovani, che lo hanno aggredito e pestato davanti agli occhi della fidanzatina. Il minore aveva dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale.

Più volte, a proposito della zona di piazza Muzii e dintorni, il comitato «Tranquillamente Battisti», con il suo portavoce Federico Di Filippo, ha denunciato rumori molesti, atti vandalici e scarsa educazione da parte degli avventori. Il problema si concentrerebbe soprattutto tra mezzanotte e le 4 del mattino: queste, infatti, vengono ritenute le ore più "calde" per quanto riguarda la possibilità che si verifichino episodi spiacevoli.

A giugno 2020 si erano verificati nuovamente problemi di ordine pubblico, con la polizia municipale di Pescara che era dovuta intervenire sempre in via Piave e ancora una volta per sedare una lite tra due giovani, impedendo che sfociasse in una vera e propria rissa tra gruppi di ragazzi che si trovavano lì nei pressi. Sul posto si erano recate anche un'ambulanza del 118 e la polizia di Stato.

Nei giorni successivi il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica aveva stabilito di potenziare i controlli da parte delle forze dell'ordine nelle vie del centro con il ricorso a unità cinofile, specifici servizi per il controllo del tasso alcolemico e applicazione del Daspo urbano, mentre Tranquillamente Battisti tornava ad alzare la voce parlando di "una situazione a dir poco indecente. Sono anni che rappresentiamo la realtà nuda e cruda a differenza di chi continua a minimizzare per fare marketing e profitto a discapito di chi vive in questo quartiere".

Tutto questo senza dimenticare la galleria Ciampoli, che collega via Piave con corso Umberto: un luogo poco trafficato in quelle ore e scarsamente illuminato, vittima di atti di vandalismo con persone che lì urinavano, consumavano droghe e suonavano i campanelli dei citofoni. A gennaio di tre anni fa è stata anche divelta una colonnina della centrale telefonica Telecom. I condomini dello stabile alla fine erano stati costretti ad autotassarsi per installare due cancelli nei punti di accesso, con l'obiettivo di evitare il transito notturno dei non residenti.