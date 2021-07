VIDEO | Matteo Salvini torna a Pescara per il referendum sulla giustizia: "I cittadini hanno voglia di cambiamento"

Il leader della Lega si è intrattenuto a parlare con i giornalisti e con i militanti della Lega e non si è sottratto alle tante richieste di foto e autografi.

La visita dell'ex ministro dell'interno rientra nella campagna avviata in tutta Italia per chiedere il referendum sulla riforma della giustizia. Gli obiettivi della Lega, ha spiegato Salvini parlando con i giornalisti e i militanti presenti, sono quelli di ottenere processi veloci, certezza della pena, stop alle correnti, giustizia ed equo processo per tutti. Temi sui quali viene proposta una serie di quesiti referendari.

Il segretario del Carroccio ha comunque toccato tanti altri temi di attualità, sia su base nazionale sua su base abruzzese. Dalla salute del Papa, agli sbarchi dei migranti, dal reddito di cittadinanza al ddl Zan, per arrivare alla difficile situazione della viabilità sulla A14.Presenti all'incontro anche Nazario Pagano, Carlo Masci e altri politici vicini a Salvini.

