VIDEO | L'emozione degli uomini dell'XI Reparto volo della polizia premiati dalla Regione per il salvataggio della piccola Nicole

Il 3 aprile, dopo una notte al freddo, l'hanno ritrovata tra i rovi non lontano dalla sua casa di Sant'Angelo Limosano (Campobasso): "E' stata un'emozione grandissima, ma non siamo eroi: abbiamo solo fatto il nostro dovere"

Si è seduto di fronte al suo papà, uno dei componenti dell'XI reparto volo della polizia di Pescara e nel suo sguardo di bambino c'era tutto l'orgoglio nell'avere un papà eroe. Uno sguardo ricambiato dai grandi sorrisi di quel padre che eroe non si sente, ma che oggi con i suoi compagni e con il comandante, il primo dirigente pilota Ettore Rossi, ha ottenuto un prezioso riconoscimento per il salvataggio della piccola Nicole, la bimba di 5 anni scomparsa il 2 aprile dalla sua casa di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) e ritrovata il giorno successivo proprio da questi ragazzi che quel puntino rosa lo hanno individuato in mezzo ai rovi. Era il suo piumino e da lì si è scritto il lieto fine per una vicenda che per ore aveva tenuto tutti con il fiato sospeso.

Basta questa immagine per far capire il perché della decisione di conferire loro un riconoscimento istituzionale che agli uomini dell'XI° reparto volo ha consegnato questa mattina il capogruppo regionale di fratelli d'Italia Guerino Testa. L'occasione, sottolinea, per rendere omaggio a tutte le forze dell'ordine. A raccontare l'emozione di quel momento sono il vice ispettore Rosario Serago che dall'alto vide la piccola Nicole persa in quella zona impervia e il vice sovrintendente pilota Donato Trozzi quel giorno a capo dell'equipaggio. “E' stata un'emozione grandissima e indescrivibile. Quella giornata è stata scandita da uno scatenarsi di emozioni – dice emozionato Serago -. Dal puntino rosa che abbiamo avvistato a quando ci siamo resi conto che era viva, a quando siamo riusciti a liberarla a fino a quando l'abbiamo presa in braccio. E' stata un'emozione unica e irripetibile”. “Nicole sull'elicottero era molto tranquilla con degli occhi grandissimi– aggiunge Trozzi -. Cercava affetto. Abbiamo anche trovato un nostro operatore della polizia stradale donna che si è messa accanto a lei per rassicurarla con un aspetto materno e per noi dopo la professionalità da poliziotti è venuta quella di papà che è in tutti noi. E' stato bellissimo”.

Oggi nella sala Corradino d'Ascanio c'erano i loro familiari e con loro anche rappresentanti della prefettura e della polizia a cominciare dal direttore dei reparti speciali Claudio Mastromattei e il dirigente anticrimine della questura di Pescara Gennaro Capasso. “Un riconoscimento profondo e doveroso per questi uomini che non solo in questa situazione particolare hanno operato, ma che lo fanno ogni giorno in Abruzzo. Si tratta di un'attività molto particolare e difficoltosa – dichiara Testa -. E' giusto che quando accadono fatti così positiva li si metta in rilievo e che le istituzioni diano risalto perché è vero che il dovere è quotidiano, ma penso che anche gli onori devono essere quotidiani visto che loro salvaguardano quotidianamente l'incolumità di tutti e in questo caso hanno salvato una bambina”. Quello dato dalle istituzioni “è un sostegno che ci gratifica, ci lusinga e ci emoziona- conclude Rossi -, ma quello che voglio sottolineare è che abbiamo solo fatto il nostro dovere e ci fa piacere farlo bene. Grazie a questi splendidi ragazzi abbiamo raggiunto un risultato importante, ma facendo solo il nostro dovere”.

