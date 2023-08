VIDEO | A Tocco da Casauria la casa natale dell'artista Francesco Paolo Michetti riaprirà: 40mila euro per la sua ristrutturazione

La casa natale dell'artista Francesco Paolo Eustacchio Michetti tornerà agli antichi splendori e a sottolineare che tra i suoi nomi c'è anche quello del santo patrono è il capogruppo di minoranza della lista “Insieme in Comune Agorà” di Tocco da Casauria Giuseppe Cappoli.

È qui infatti che colui che a Francavilla al Mare ha dato vita al famoso “Cenacolo michettiano” nel convento che porta il suo nome, è in realtà nato e sono stati i consiglieri di minoranza a chiedere al consiglio regionale che si approvasse il progetto di legge che avevano presentato perché fosse finanziata la ristrutturazione dello stabile e, di conseguenza, anche la sua riapertura. Un elemento culturale importante, ma anche un attrattore culturale che ora sperano possa tornare ad essere pienamente fruibile nel 2024.

Dall'aula è arrivato il “sì” al finanziamento di 40mila euro destinato alla Provincia per realizzare l'intervento e di questo Capooli così come gli altri consiglieri del gruppo e cioè Adelmo Francesco Mariani e Nunzio Palmierini, ringraziano l'assise in particolare i consiglieri regionali Antonio Blasioli e Silvio Paolucci del Partito democratico, Vincenzo D'Incecco della Lega e il vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari (M5s). Loro quelli che in occasione della raccolta firme necessaria per presentare il progetto di legge approvato, quelli che avevano accolto l'invito a sottoscriverlo.

L'occasione per Blasioli anche per sollevarla un po' di polemica dato che, sebbene sia tutto andato come ci si auspicava e con l'assenso di tutti, dal presidente della Regione Marco Marsilio, gli esponenti di Fratelli d'Italia e da Forza Italia, era arrivata una proposta di legge successiva “copiata anche nelle virgole. Quando la politica cerca distinguo anche sulle proposte positive non da un bel segnale – afferma -. Fortunatamente possiamo dire che il voto unanime di un testo unico ha in parte riabilitato il consiglio regionale”.

Insomma la casa natale di Michetti che proprio della Provincia è proprietà, verrà rimessa a nuovo con quei 40mila euro destinati in parte ad un intervento sul solaio e la messa a norma degli impianti (30mila euro) e in parte (10mila euro) all'affidamento e la gestione.

“Per noi è per il comprensorio casauriense è molto importante – aggiunge Cappoli -. Non tutti sanno che è nato a Tocco da Casauria. All'anagrafe è registrato come Francesco Paolo Eustacchio Michetti, il nome patrono del paese. Adesso starà a chi verrà dopo il far sì che questi fondi destinati dalla Regione alla Provincia siano utilizzati consentendo la riapertura della casa museo e speriamo che questo possa avvenire nel 2024”.

D'Incecco (Lega) e D'Addazio (FdI)

A commentare il finanziamento anche il capogruppo regionale della Lega Vincenzo D'Incecco tra i firmatari della proposta portata avanti dai consiglieri comunali.

“È importante custodire e sviluppare importanti siti museali in cui sono nati o hanno cresciuto artisti abruzzesi di fama internazionale. Senza dubbio Michetti è tra questi – dichiara -. Ancora una volta questa maggioranza investe sulla cultura”.

“La Regione Abruzzo – aggiunge il consigliere regionale FdI Leonardo D’Addazio – prosegue nella sua attività di promozione della cultura, cura e valorizzazione dei beni storici e architettonici abruzzesi e, al fine di favorire in tal senso la crescita del territorio, e nell'ottica di mantenere sempre vive la memoria e le opere di Michetti, straordinario artista della nostra regione, partecipa fattivamente alla rinascita di un luogo culturale di inestimabile valore”.

Copyright 2023 Citynews