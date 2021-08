VIDEO | I ristoratori di Pescara fanno un primo bilancio sul green pass: "Nessuna ricaduta significativa"

Siamo stati tra i ristoratori del centro di Pescara per chiedere un parere sull'andamento della clientela, a quasi una settimana dall'introduzione del green pass.

Quasi tutti i nostri intervistati hanno scelto un profilo basso, si pensa soltanto a lavorare e di farlo al meglio per portare a conclusione una stagione estiva davvero troppo importante per le loro attività. Per il futuro e per quando ci sarà un cambiamento climatico che porterà all'autunno e all'inverno, si vedrà.

Per adesso, dicono i ristoratori interpellati, il volume d'affari non ha subito particolari variazioni e i problemi incontrati sono stati risolvibili.

Copyright 2021 Citynews