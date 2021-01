VIDEO | Rissa in piazza salotto, scoppia il caos e intervengono i carabinieri

Caos nel tardo pomeriggio di oggi in piazza Salotto dove è improvvisamente scoppiata una rissa, dovuta forse ai controlli anti assembramenti effettuati dalle forze dell'ordine. I carabinieri stanno appurando i motivi che sarebbero alla base dell'episodio. Accertamenti sono in corso, con i militari dell'Arma che stanno anche verificando la presenza di telecamere utili all’identificazione dei responsabili. Nessun ferito. Il video che pubblichiamo sta girando in alcune chat di WhatsApp.

In azione per tutto il pomeriggio, nell'ambito del dispositivo interforze, anche la polizia, la guardia di finanza e i vigili urbani. Tutto il centro di Pescara, in generale, è stato pieno di gente nell'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore della zona arancione. Piazza Muzii è stata chiusa dalle forze dell'ordine poco dopo le ore 18, viste le tantissime persone presenti per gli aperitivi. La folla è stata fatta gradualmente defluire e l'area, dopo oltre un'ora e mezza, risultava ancora inaccessibile. Tanta gente anche in corso Umberto, via Cesare Battisti, via Firenze e tutte le altre strade dello shopping cittadino.