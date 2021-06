VIDEO | L'Abruzzo riparte dalla zona bianca con un evento musicale in piazza dedicato ai disturbi uditivi

Un significativo momento di normalità per celebrare il ritorno dell'Abruzzo in zona bianca. Musica, divertimento, intrattenimento, ma anche attenzione a temi di importanza sociale come la sensibilizzazione per i disturbi uditivi

Un evento musicale in piazza Salotto a Pescara, per celebrare il ritorno dell'Abruzzo in zona bianca. Musica, divertimento, intrattenimento anche per i bambini, ma anche temi molto importanti che ripropongono la città adriatica come fulcro della prevenzione per i disturbi uditivi. Non a caso, a allestire questa manifestazione dal titolo "L'Abruzzo riparte. E tu?" è stato il gruppo Menzietti, con il fondatore di "Nonno ascoltami" (progetto leader nella sensibilizzazione ai disturbi uditivi) Mauro Menzietti e il suo team di collaboratori. Anche nell'occasione della festa per il ritorno in zona bianca, c'è stato un fondamentale corner informativo rivolto a tutte quelle persone che volevano avere notizie in merito alla prevenzione dell'ipoacusia.

E poi la musica, davvero divertente oltre che di grande qualità, quella della scatenata "Mo' better band". Un nuovo modo di proporre il concetto della classica banda abruzzese, assolutamente rivoluzionario.

Abbiamo coinvolto nel nostro servizio, il front man del gruppo musicale Fabrizio Leonetti. Ma anche l'audioprotesista Roberta D'Emilio e, per l'organizzazione, Mauro Menzietti.

