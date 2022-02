VIDEO | Rifiuti, rami tagliati e bivacchi: benvenuti in via Lago di Capestrano

Nelle aiuole circostanti, inoltre, è possibile trovare sacchetti della spazzatura, bottiglie di birra e altro ancora. Per tali ragioni, si chiede che chi di dovere intervenga il prima possibile per risolvere la situazione

Una lettrice ha inviato alla nostra redazione questo video che è stato girato in via Lago di Capestrano, dove alcune persone hanno provveduto a tagliare i rami degli alberi "ed hanno lasciato tutto così", ci fa sapere la donna, "per non parlare dei tossicodipendenti che qui hanno fatto l'accampamento e bivaccano: ci si drogano, ci mangiano, si lavano alla fontana e accendono anche il fuoco per riscaldarsi. C'è di tutto. È davvero una vergogna".

Nelle aiuole circostanti, inoltre, è possibile trovare rifiuti di vario tipo, dai sacchetti della spazzatura alle bottiglie di birra, e altro ancora. Per tali ragioni, la cittadina chiede che chi di dovere intervenga il prima possibile per risolvere la situazione e ripristinare un minimo di decoro.