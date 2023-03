VIDEO | Rifiuti nella Pineta Dannunziana, le immagini girate da un lettore

L'uomo ci invia un video che documenta la presenza di rifiuti all'interno dei comparti 4 e 5 della riserva dannunziana, e dice di farlo "per schiarire le idee al vice sindaco, visto che continua a negare l'evidenza"

Un nostro lettore ci invia un video che documenta la presenza di rifiuti all'interno dei comparti 4 e 5 della riserva dannunziana, e dice di farlo "per schiarire le idee al vice sindaco Santilli, visto che continua a negare l'evidenza". Santilli, infatti, aveva replicato duramente al Conalpa Chieti-Pescara (Coordinamento nazionale alberi e paesaggio), accusandolo di fare “attacchi gratuiti e privi di qualunque fondamento”. L'associazione ambientalista sostiene che la pineta è “lasciata al suo destino”, ma il vice sindaco garantisce che “la pulizia è quotidiana all'interno della riserva. Abbiamo quattro percettori del reddito di cittadinanza e un capo operaio del Comune che ogni giorno vanno a raccogliere i rifiuti e tengono pulita tutta l'area”.

Vista la segnalazione del Conalpa, è stato comunque predisposto un nuovo sopralluogo, effettuato ieri mattina: “Posso affermare che verso la riserva c'è un'attenzione massima e costante. Siamo pienamente coscienti che la riserva dannunziana è fruita da tutti, anche dai bambini, e ci teniamo noi per primi a tenerla sempre pulita”, afferma il vice sindaco.

Il comparto 5 è quello che è stato maggiormente colpito dall'incendio ed è anche quello della riserva integrale dove ancora oggi ci sono diversi alberi pericolanti. Per tale ragione, entrarci al momento è impossibile. Si sta infatti aspettando che arrivi il progetto dell'università di Firenze che servirà, ricorda il vicesindaco, a procedere con quegli abbattimenti e rimettere in piena sicurezza anche quell'area della riserva: “Non si può entrare - ribadisce Santilli - per cui forse ci si dovrebbe indignare con l'inciviltà di chi, magari passando, pensa bene di buttarci i rifiuti”.