VIDEO | La riapertura delle scuole: nuove norme, difficoltà e prospettive

Ritorno in classe per oltre 44 mila studenti in provincia di Pescara questa mattina, lunedì 13 settembre

Il primo giorno di scuola, un momento da sempre diverso dagli altri.

Per studenti piccoli o grandi, genitori e parenti in genere, insegnanti e dirigenti scolastici.

Quest'anno la riapertura è stata senz'altro vissuta in modo diverso, perché da un lato si respirava emozione e dall'altro anche un pizzico di incertezza.

Per il futuro e per questa nuova epocale situazione che si sta vivendo. I nuovi termini che guidano la scuola sono green pass, test salivari, mascherine, distanziamento, finestre aperte. Come è andato il primo giorno, secondo alcuni dirigenti scolastici che abbiamo interpellato? Un po' stressante, senza dubbio; ma a quanto pare nel complesso - ci hanno detto - abbastanza bene riguardo al rispetto delle nuove normative vigenti in materia di prevenzione-Covid.

