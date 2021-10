VIDEO | Ripartono le Naiadi dopo il lungo stop: la nuova gestione inaugura l'impianto

Ripartono le attività sportive dell'impianto rimasto chiuso per mesi preso in gestione dall'Ati omposta dalle associazioni Pretuziana sport, Rari Nantes L'Aquila ed EffeGiquadro Pescara

Nuova gestione, nuova vita, tante speranze per il futuro. Se lo augurano gli sportivi, agonisti e non, di tutta la zona abruzzese. Perché il centro sportivo "Le Naiadi" rappresenta un punto di riferimento imprescindibile, troppo tempo al centro di chiusure e polemiche di ogni genere.

Stamattina la nuova gestione, una Ati (associazione temporanea di imprese) composta dalle associazioni Pretuziana sport, Rari Nantes L'Aquila e EffeGiquadro Pescara, ha inaugurato l'impianto.

Una gestione che inizialmente avrà una durata di dodici mesi, con l'obiettivo che questo periodo possa essere prolungato nel tempo.

Le attività sono riprese a pieno ritmo, compreso il pala-pallanuoto, e tra pochi giorni inizieranno già i primi eventi .

Alla presentazione hanno partecipato molti rappresentanti della politica e dello sport, segno che "Le Naiadi" sono troppo importanti per essere abbandonate al proprio destino.

