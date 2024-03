VIDEO | Regionali, Schlein e Bonaccini in piazza Unione: "Centrodestra nervoso e arrogante, con D'Amico vinciamo"

La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein e il presidente del partito Stefano Bonaccini ci credono: in Abruzzo il campo largo che sostiene Luciano D'Amico vincerà le elezioni del 10 marzo con Bonaccini che critica fortemente l'arrivo sul territorio dei ministri negli ultimi giorni di campagna elettorale. La Schlein lo dice chiaramente dal palco di piazza Unione a Pescara: “sono convinta che riusciremo a scrivere una pagina migliore e diversa per l'Abruzzo. Sono convinta che vinciamo e gli abruzzesi si possono riprendere il loro futuro in mano”.

Un “clima di grande fiducia” per Bonaccini quello che si respira, dice rispondendo alla stampa e aggiungendo: “sento che dopo la Sardegna si può vincere anche in Abruzzo e questo potrebbe essere un altro segnale preoccupante per la destra al governo. Siamo molto contenti di essere qui insieme alla segretaria a sostenere Luciano. Lo merita lui, lo merita l'Abruzzo e il Pd unito la premessa per vincere”. Dal palco il presidente del partito come già detto alla stampa poco prima ribadisce di vedere un centrodestra alle prese con “un nervosismo ai limiti dell'arroganza che generalmente colpisce chi è preoccupato. Sono nervosi”.

Prima di parlare ai tanti arrivati in piazza Unione per ascoltarli la Schlein quella sua convinzione che la vittoria può essere centrata lo aveva detto alla stampa. “È un voto degli abruzzesi per gli abruzzesi dopo cinque anni di malgoverno da parte di Marsilio e delle forze della destra ha dichiarato -. C'è speranza attorno a Luciano D'Amico. Una persona appassionata e competente che conoscere i problemi, ma anche le potenzialità straordinarie dell'Abruzzo. La speranza quindi è che domenica gli abruzzesi vogliano riprendersi in mano il proprio futuro con questa coalizione, con tutte le forze alternative alla destra e con Luciano D'Amico che è la persona giusta”. “Noi – aggiunge – continueremo ad essere testardamente unitari perché ci permette di mettere insieme progetti unitari per i cittadini e le cittadine soprattutto quando troviamo candidature convincenti come quella di Luciano D'Amico. Per noi in tutti i territori stiamo cercando di darci questo metodo di apertura e costruzione unitaria”.

“Il Pd è unito come non mai e quando il Pd è unito generalmente c'è più unità anche nel centrosinistra e questa è la premessa per portare Luciano D'Amico che è una persona di grande qualità, che ha dimostrato le competenze professionali nella vita, ma anche una persona di grandissime qualità umane – dice ancora Bonaccini ai giornalisti -. Soprattutto è una persona perbene e mai arrogante. Credo che oggi in politica possa davvero pagare non solo la generosità, ma anche l'educazione”.

“Trovo una destra preoccupata – ribadisce -. Questa è una regione che è un po' una cassaforte dal punto di vista politico elettorale perché del centrodestra qui hanno eletto il primo presidente di Regione di Fratelli d'Italia cinque anni fa; qui è venuta per essere eletta in un collegio la presidente del consiglio. Fino a qualche mese fa pensavano di vincere di 15-20 punti percentuali oggi li vedo nervosi e il nervosismo è un po' l'arroganza denota preoccupazione”, prosegue ancora il presidente del Pd.

Se dal palco l'attacco è su sanità, fondi per la ferrovia Pescara-Roma “sottratti” dice la Schlein da quelli che sarebbero stati destinati ad altre opere per gli abruzzesi, è grave per Bonaccini la massiccia presenza di ministri in Abruzzo registrata in quest'ultima settimana. “Non si fa. Ci elegge una parte della cittadinanza – dice dal palco -: si chiama democrazia. Fino all'ultimo giorno quando sei alla guida di un'istituzione devi ricordarti che rappresenti anche quelli che non ti voteranno mai perché anche loro sono tuoi cittadini”. Non solo una mancanza di rispetto istituzionale per Bonaccini, ma anche la dimostrazione che, conclude “se hai bisogno di chiamare i ministri dopo cinque anni per fare promesse, vuol dire che non vi sentite sicuri di quello che non avete fatto nei cinque anni alla guida dell'Abruzzo”.

Insomma per Schlein e Bonaccini le premesse per fare il bis Sardegna, ci sarebbero tutte.

