VIDEO | Reggiana-Pescara, Breda è soddisfatto: "Se riesci a rimanere in partita diventa più facile fare punti"

Nel dopo partita di Reggiana-Pescara, finita dai biancazzurri per 1-0, mister Breda esprime soddisfazione:

"Ci siamo posti l'obiettivo di non subire goal perché, più riesci a rimanere in partita, più diventa facile fare punti. Anche la scorsa partita prende valore con questa vittoria perché è la dimostrazione che in dieci non è sempre semplice segnare e bisogna sempre stare attenti. Tante volte la differenza la fanno gli episodi, ma l'importante è crederci".

Per quanto riguarda il discorso fisico, Breda è convinto che molto dipenda "anche da quante partite si giocano in poco tempo. Noi abbiamo calciatori come Masciangelo e Busellato che dobbiamo recuperare, come anche tanti altri. La difficoltà di questo periodo è che spesso dobbiamo contare su un gruppo ristretto. Lavoreremo sull'idea di mettere gamba. Spero di avere al più presto Asencio".