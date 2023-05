VIDEO | Le giornaliste Botteri e Simoni auspicano la realizzazione del Moc: "Ci vediamo qui l'anno prossimo"

Un siparietto carico di ironia per dare a tutti appuntamento al Moc. Siamo abituate a vederle nelle vesti di inviate di guerra la giornalista Rai Giovanna Botteri e la giornalista Mediaset Gabriella Simoni, ma nei giorni scorsi tappa l'hanno fatta a Pescara in occasione della prima edizione del festival di fotografia e giornalismo “Flaiano fO” organizzato dall'associazione culturale Ennio Flaiano, la fondazione Tiboni e i premi internazionali che di Flaiano portano il nome.

Sono loro i volti scelti per l'occasione per dare una spinta alla nascita del Museo officina del cinema che farà di Pescara un vero e proprio polo di riferimento per il cinema a livello nazionale e internazionale.

Con ironia i due noti volti televisivi sottolineano l'importanza culturale del Mediamuseum dove tanta storia del cinema e non solo è custodita, ma anche per far capire quanta ancor di più ne avrà quando diventerà luogo di alta formazione per i giovani che vogliono dedicare la loro vita alla settima arte. Le due giornaliste l'appuntamento lo danno all'anno prossimo e promettono che ci saranno. La speranza della presidente Carla Tiboni è che ora che il progetto di riqualificazione strutturale c'è, si possa procedere anche con quello già messo nero su bianco per la creazione del Museo officina del cinema. Cosa per la quale ha già rivolto un appello alla Regione perché dia il suo contributo stanziando i fondi.

Il simpatico video che vede protagoniste Botteri e Simoni è stato presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa convocata per annunciare le terne finaliste della sezione narrativa dei Premi internazionali Flaiano 2023. L'occasione per Tiboni per sottolineare come il primo festival di giornalismo che si avvale della direzione artistica di Romina Remigio, sia stato un grande successo.