VIDEO | Si fa riprendere mentre si tuffa dal Ponte del Mare: il video del ragazzo diventa subito virale

Un tuffo dal pone del mare diventato subito virale. Protagonista del video che sta facendo il giro dei social un ragazzo che si è fatto riprendere mentre letteralmente si lanciava dal ponte. Il tuffo, proibito, il giovane lo avrebbe fatto domenica 7 luglio attirando l'attenzione dei passanti che con chi faceva le riprese commentava quanto appena visto tra chi si chiedeva quanti metri fossero e chi commentava con un “meglio questo che altro”.

Il perché di quel gesto plateale potrebbe spiegarlo soltanto lui, ma al di là del gesto atletico e delle motivazioni fosse anche solo per avere visibilità sui social, un gesto in realtà molto pericoloso che sarebbe bene non imitare ed evitare di ripetere e dato che spesso proprio la visibilità spinge all'imitazione. Anche perché, è bene ricordarlo, il tratto finale del fiume è spesso sabbioso con l'acqua bassissima come sanno bene gli armatori le cui imbarcazioni spesso restano incagliate sui fondali: decisamente un elemento di rischio ulteriore.

