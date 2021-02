VIDEO | Il questore Liguori dopo la chiusura di un locale per rissa: "La salute pubblica è in pericolo in questa città"

Il questore di Pescara, Luigi Liguori, fa il punto della situazione dopo la decisione presa ieri, lunedì 8 febbraio, di chiudere un locale in centro dopo la rissa di sabato scorso.

Liguori ricorda come la situazione sia delicata e parla apertamente di «salute pubblica in pericolo a Pescara» in questo momento e come questa abbia la priorità su tutto.

Il questore ricorda come il ruolo della polizia per lui non sia solo quello di multare i cittadini e prendere decisioni che appaiono impopolari ma anche quello di comprendere come la pandemia abbia creato problemi a tutti ma è necessario continuare a rispettare le regole, prime tra tutte quella del distanziamento sociale.

Liguori non condanna i giovani perché «sono stressati e molto provati da un anno di pandemia, c'è bisogno del buon senso da parte di tutti. I giovani stanno soffrendo più di noi, sono stati privati di tante cose per necessità e noi dobbiamo essere tolleranti e indicargli una via».

