VIDEO | I residenti di via Santina Campana alla protesta di via della Fornace Bizzarri: "Per gli asili si potevano fare altre scelte"

Assunta e Alberto vivono nel quartiere dei Colli dove al posto degli orti urbani sorgerà un altro asilo e anche loro, così come quelli che sono venuti a sostenere, chiedono all'amministrazione di ripensarci, ma su questo sostengono "Non c'è volontà politica"

Si chiamano Assunta D'Emilio e Alberto Di Nicola. Loro vivono in via Santina Campana, in zona Colli e oggi sono arrivati fino a via della Fornace Bizzarri per manifestare con i residenti che chiedono di fare l'asilo nido in un luogo diverso da quello individuato e cioè il parco che si trova proprio al centro delle loro abitazioni.

Solidarietà, ma anche la volontà di tornare a ribadire il loro di “no” all'altro asilo nido finito nella bufera: quello che dovrebbe essere realizzato proprio in via Santina Campana al posto degli orti urbani.

E' la signora Assunta a parlare sottolineando che loro non sono contro il nido: “Sappiamo che a Pescara sono carenti e averne è un successo – sottolinea -. Non comprendiamo però perché non abbiano potuto trovare una allocazione più equa e giusta e che non portasse alla distruzione di opere fatte con pubblico denaro come gli orti urbani che hanno rappresentato non solo la riqualificazione di una zona abbandonata, ma momenti di vera socialità, di condivisione di saperi e di crescita dell'intero quartiere”.

Anche lì però, come in via della Fornace Bizzarri, non ci sarebbe alcuna intenzione di cambiare idea e per lei questo dipende dal fatto che “non c'è nessuna volontà politica di fare questo passo indietro. Già da mesi chiedevamo e proponevamo l'individuazione di altre zone. S sarebbe potuto facilmente fare se si fosse voluto fare. Si pensi solo – conclude - che attigua alla zona zona degli orti c'è una zona che il quartiere sta tenendo a parco, ma che poteva essere usata eventualmente per l'asilo. E' neanche un metro di distanza, ma non si è voluto farlo”.

