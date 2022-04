VIDEO | Solo due pediatri per 13 comuni, la protesta dei genitori in piazza Unione

La ritengono una situazione ormai insostenibile, visto che si protrae da mesi, e per questo motivo hanno deciso di scendere in piazza Unione a Pescara per una protesta pacifica davanti al palazzo della Regione Abruzzo.

Parliamo dei genitori del Pescarese che si trovano a dover affrontare da tempo il cronico problema della mancanza di pediatri.

Addiriturra solo due quelli disponibili per ben 13 comuni dell'entroterra.

Così, sostenuti del Movimento 5 Stelle, hanno deciso di scendere in piazza per far sentire la loro voce e per raccontare le difficoltà con le quali ogni giorno sono costretti a convivere. Con certificati che passano giorni per ottenerli e per medici pediatri che, oberati dal lavoro, invitano a rivolgersi direttamente al pronto soccorso. Una delegazione dei genitori è stata ricevuta dall'amministrazione regionale ma ciò che è emerso è, in sostanza, un nulla di fatto. Il vice presidente del consiglio regionale, Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, annuncia che interesseranno della questione anche il ministero della Sanità.

Copyright 2022 Citynews