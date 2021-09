VIDEO | Liceo Marconi, è ancora caos: corteo di protesta di studenti e genitori fino alla Provincia

Studenti e genitori sono scesi in strada questa mattina, lunedì 13 settembre, a Pescara per dire no ai turni pomeridiani fino alle ore 19 per la mancanza di 2 delle 7 sedi alternative

Non si placa la polemica riguardante il liceo "Marconi".

Anche stamattina, la protesta è partita davanti alla storica sede di via Marino da Caramanico, prossima alla demolizione.

Ma poi si è trasferita davanti alla Provincia di Pescara, che di fatto dovrebbe essere l'interlocutore deo vertici del liceo.

Ma l'incontro sperato con il presidente della Provincia Antonio Zaffiri, non c'è stato. Sembrerebbe rimandato a domattina, ma probabilmente in forma privata e comunque da confermare. Centinaia tra studenti e genitori si sono radunati in piazza Italia, lamentando oltre alla frammentazione del Marconi in vari plessi, anche i turni pomeridiani e problematiche connesse relative ai trasporti. Pochi i docenti presenti, assente anche il dirigente scolastico Giovanna Ferrante. Intorno alla tarda mattinata, un gruppo di rappresentanti è stato fatto salire in Provincia per parlare con alcuni dirigenti. In sostanza però, la situazione non è mutata e si attendono quindi presto ulteriori colpi di scena per questa vicenda che sta diventando infinita.

