VIDEO | Nuova manifestazione di protesta per il liceo Marconi: "No allo spezzettamento in 6 sedi diverse"

Ancora una manifestazione per salvare il liceo Marconi, a pochi giorni dall'inizio delle attività scolastiche e dall'inizio delle procedure di abbattimento dello storico edificio scolastico.

Il comitato che difende il "Marconi" si è radunato di fronte alla sede della Provincia di Pescara, contestando e rivendicando alcuni punti.

In sintesi, si contesta la inaccettabile proposta di smembramento della scuola da parte della Provincia di Pescara su molte sedi di dubbia funzionalità, il presunto abuso di un finanziamento per la riqualificazione trasformato in un progetto di demolizione di un'ottima scuola per costruire scatoloni pseudo industriali, lo spezzettamento" del Marconi su 6 sedi (5 per aule +1 per uffici, senza palestre, biblioteca, laboratori, servizi e aule speciali), la demolizione del Marconi, da ristrutturare non da demolire per realizzare dei capannoni industriali, pericolosi e privi di funzionalità educativa.

È stata denunciata alla magistratura e agli organi di controllo, da alcuni docenti e tecnici, il cambio del finanziamento ottenuto, da parte della Provincia, da riqualificazione dell'esistente a demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio, tra l'altro parziale e inadeguato al ruolo di spazio educativo. Secondo il comitato, ci sono soluzioni per salvare il finanziamento e l'edificio esistente del liceo Marconi.

Nelle interviste realizzate, abbiamo ascoltato il docente di filosofia e scienze umane Giovanni Dursi (reduce da uno sciopero della fame) e Alessandra Bianco, direttore dei servizi generali amministrativi del liceo.

Copyright 2021 Citynews