VIDEO | Continua la protesta dell'associazione "Carrozzine Determinate" per l'ecospiaggia: "Disabili ma non cretini"

Disabili, ma non cretini: questo l'incipit della clamorosa protesta che stamattina l'associazione "Carrozzine determinate" ha organizzato davanti all'ecospiaggia di Pescara. Ecco le dichiarazioni del presidente Claudio Ferrante, che ha chiesto le dimissioni del sindaco:

"L'amministrazione comunale di Pescara non ha reso fruibile e accessibile mare e spiaggia a tutte le persone con disabilità, non ha attuato alcuna osservazione tecnica su cui l’associazione aveva posto l’attenzione. L’ecospiaggia, così come è stata realizzata, non è una spiaggia 'for all' né tantomeno un gioiello di inclusione come il Comune vorrebbe far credere! Abbiamo proposto soluzioni tecniche ed esperienze empatiche proprio per dimostrare che quella spiaggia divide e discrimina, ma per l’ennesima volta non siamo stati ascoltati".

Una polemica costruttiva ma non distruttiva, è stato specificato, ma intanto il polverone su questa struttura ormai è stato alzato e si attendono, giocoforza, presto nuovi sviluppi. In prospettiva futura evidentemente, visto che l'estate si sta concludendo.

