VIDEO | Protesta dei cittadini in viale Marconi, bloccata la circolazione stradale [FOTO]

Protesta in viale Marconi nella zona di Porta Nuova a Pescara con cittadini e commercianti che intorno alle ore 11, in modo spontaneo e unitario, ma senza essersi organizzati in precedenza, hanno deciso di bloccare la circolazione occupando la carreggiata stradale.

A scatenare la protesta è stato il fatto che una persona disabile dopo aver fatto numerosi giri del circondario si è fermato con l'auto sul lato mare della strada non riuscendo a trovare parcheggio.

Una situazione che viene vissuta da molti cittadini visto che lungo la strada, trasformata a 4 corsie, gli spazi riservati alla sosta sono praticamente inesistenti.

Il blocco stradale messo in atto da decine di persone ha provocato lunghe code con vetture e autobus incolonnati. Per questo motivo sul posto si è reso necessario l'intervento degli agenti della polizia e di quelli della polizia municipale che hanno sgomberato la strada e identficato i presenti.

