VIDEO | Proposta di matrimonio davanti ai Gemelli Diversi, l'ultima magia del Sunset Experience Festival

Una proposta di matrimonio davanti ai Gemelli Diversi. Accade a Montesilvano. Grande successo nella serata di ieri, 24 luglio, per l'evento gratuito che ha visto la spiaggia libera (area ex Jova Beach Party) animarsi con il Sunset Experience Festival di Pietro Kus, che ha ospitato per l'occasione il concerto dei Gemelli Diversi.

Spiaggia gremita e piccolo siparietto alla fine, che ha visto un fan del duo rap, Patrick, chiedere la mano alla propria fidanzata Denise proprio sul palco con i loro idoli: dopo un primo stupore della futura sposa, ovviamente è arrivato il Sì. I Gemelli Diversi, dal canto loro, hanno ringraziato Montesilvano sottolineando di aver passato il pomeriggio in spiaggia e di aver mangiato gli arrosticini.

L'organizzazione della rassegna ha voluto rivolgere un grazie in particolare all'assessore comunale agli eventi, Deborah Comandi, e al suo collega con delega alle politiche giovanili, Alessandro Pompei, oltre che ovviamente al sindaco Ottavio De Martinis, grazie al quale la manifestazione ha ottenuto tutto il supporto necessario.

(foto e video di Fabio Urbini)